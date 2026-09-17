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#Нацпроекты
17 Сентября , 09:52

В Башкирии отремонтируют «туристскую» дорогу к Зилиму

В Гафурийском районе приступили к асфальтированию трассы Архангельское — Красноусольский.

В Башкирии отремонтируют «туристскую» дорогу к ЗилимуВ Башкирии отремонтируют «туристскую» дорогу к Зилиму
В Башкирии отремонтируют «туристскую» дорогу к Зилиму

В Гафурийском районе продолжается ремонт дороги Архангельское — Красноусольский, сообщает пресс-служба минтранса РБ. На участке трассы протяженностью 5,6 километра, расположенном между деревнями Яктыкуль и Бакрак, укрепили основание, завершили устройство верхнего и приступили к укладке заключительного слоя асфальта. На очереди — укрепить обочины и нанести дорожную разметку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— Дорога Архангельское — Красноусольский обеспечивает транспортную связь жителям Архангельского и Гафурийского районов, в которых проживают около 50 тысяч человек, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — Кроме того, это туристическое направление. Жители и гости Башкортостана добираются по этой дороге до мест летнего отдыха к живописным берегам реки Зилим.

Всего в текущем году в нормативное состояние приведут около десяти километров дороги Архангельское — Красноусольский в Архангельском и Гафурийском районах.

Фото предоставлено пресс-службой минтранса РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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