В Башкирии отремонтируют два участка трассы Кармаскалы — Толбазы

В Кармаскалинском районе начался ремонт на двух участках трассы Кармаскалы — Адзитарово — автодорога Давлеканово — Толбазы, сообщает пресс-служба правительства РБ. В нормативное состояние приведут два участка общей протяженностью 5,5 километра вблизи сел Ильтуганово и Александровки. Здесь укрепят основание дороги по технологии ресайклинга. Затем планируется выполнить укладку двух слоев асфальтобетона, укрепить обочины и нанести разметку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— Эта дорога важна для жителей Кармаскалинского и Давлекановского районов, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — По этому пути они могут выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург и добраться до столицы региона, а также уехать в направлении Стерлитамака. Поэтому важно привести данную дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд по ней.

Завершить ремонт планируется до конца 2026 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.