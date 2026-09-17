+7 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
#Нацпроекты
17 Сентября , 07:10

В Башкирии отремонтируют два участка трассы Кармаскалы — Толбазы

В Кармаскалинском районе по нацпроекту отремонтируют дорогу вблизи Ильтуганово и Александровки.

В Башкирии отремонтируют два участка трассы Кармаскалы — ТолбазыВ Башкирии отремонтируют два участка трассы Кармаскалы — Толбазы
В Башкирии отремонтируют два участка трассы Кармаскалы — Толбазы

В Кармаскалинском районе начался ремонт на двух участках трассы Кармаскалы — Адзитарово — автодорога Давлеканово — Толбазы, сообщает пресс-служба правительства РБ. В нормативное состояние приведут два участка общей протяженностью 5,5 километра вблизи сел Ильтуганово и Александровки. Здесь укрепят основание дороги по технологии ресайклинга. Затем планируется выполнить укладку двух слоев асфальтобетона, укрепить обочины и нанести разметку. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

— Эта дорога важна для жителей Кармаскалинского и Давлекановского районов, — рассказала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — По этому пути они могут выехать на федеральную трассу Р-240 Уфа — Оренбург и добраться до столицы региона, а также уехать в направлении Стерлитамака. Поэтому важно привести данную дорогу в нормативное состояние и обеспечить безопасный и комфортный проезд по ней.

Завершить ремонт планируется до конца 2026 года.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru