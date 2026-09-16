В Башкирии выросло производство яиц

За восемь месяцев текущего года в Башкирии произвели 834,1 миллиона яиц, сообщает пресс-служба правительства РБ. Это на 33,6 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост составил 209,6 миллиона штук. Активный рост производства продуктов питания является одной из целей нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

— Положительная динамика в птицеводческой отрасли — результат системной работы предприятий и последовательного восстановления производственных мощностей после вынужденного сокращения поголовья в 2023 году, — прокомментировал заместитель премьер-министра — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Мы видим, что наши предприятия не только наращивают объемы, но и активно инвестируют в развитие.

Наибольший прирост — 56 процентов — отмечен на птицефабрике «Башкирская». Здесь произвели 530,5 миллиона яиц. К концу года предприятие планирует произвести более 700 миллионов штук.

Также наращивает производство компания «Башкирский бройлер». За январь — август здесь произвели более 39 миллионов яиц, что на 194 процента больше, чем в прошлом году. На предприятии завершили реализацию инвестпроекта, в результате введена в эксплуатацию вторая очередь репродуктора, включающая дополнительные площадки для выращивания ремонтного молодняка и содержания ремонтного стада. Ожидается, что после выхода на полную мощность валовый сбор яйца здесь вырастет до 72 миллионов штук в год.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.