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#Нацпроекты
15 Сентября , 07:47

Предприниматели Башкирии получили бесплатные консультации юристов

С начала года 900 предпринимателей республики получили бесплатные юридические консультации от экспертов бизнес-омбудсмена.

Предприниматели Башкирии получили бесплатные консультации юристовПредприниматели Башкирии получили бесплатные консультации юристов
Предприниматели Башкирии получили бесплатные консультации юристов

С начала года общественные эксперты уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии бесплатно проконсультировали более 900 предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства РБ. Консультации проводили опытные юриста в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Такие консультации проводятся регулярно в рамках лектория «Право на бизнес», цель которого — помочь бизнесу лучше ориентироваться в правовых вопросах и повысить уровень юридической грамотности предпринимателей, — прокомментировала уполномоченный Ирина Абрамова. — В прошлом году эксперты проконсультировали более двух тысяч предпринимателей республики по самым разным направлениям.

Консультации для предпринимателей проводились по вопросам налогообложения, проведения строительной экспертизы, кадастровой стоимости, патентования, интеллектуальной собственности, использования нейросетей в бизнесе, реструктуризации кредитов, субсидиарной ответственности, ведения бизнеса на маркетплейсах, по государственным и муниципальным закупкам, правилам взаимодействия с правоохранительными органами. Эксперты давали теоретические разъяснения  и разбирали с участниками реальные бизнес‑кейсы, предлагая конкретные, применимые на практике решения.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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