В Башкирии повысят производительность труда благодаря «цифре»

В Башкирии стартует региональная программа в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ее суть — переход к формированию собственных компетенций внутри компаний, сообщает пресс-служба минэкономразвития РБ.



Новая региональная программа делает ставку на цифровизацию и образование. Компаниям предлагается инфраструктура для самостоятельной работы: цифровая платформа с модулями диагностики и ведения проектов, база знаний и ИИ-помощник, а также комплексная образовательная программа «Лидер изменений».



Уже в 2026 году предприятия получат доступ к личным кабинетам, инструментам самодиагностики и модулю управления проектами. К 2027 году платформа будет дополнена искусственным интеллектом, моделированием процессов и 3D-турами по лучшим практикам. Также запускается программа профессиональной переподготовки «Лидер изменений».

Методологическую поддержку и администрирование будут обеспечивать региональные эксперты.



«Предприятие должно не просто получить рекомендации, а научиться самостоятельно видеть резервы и внедрять улучшения, — отметил первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — Это позволяет кратно снизить издержки на внедрение инструментов бережливого производства и охватить гораздо больше компаний, в том числе средний бизнес».

Фото: официальный сайт минэкономразвития РБ.