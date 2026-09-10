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#Нацпроекты
10 Сентября , 13:41

В Башкирии повысят производительность труда благодаря «цифре»

В республике стартует региональная модель федерального проекта «Производительность труда».

В Башкирии повысят производительность труда благодаря «цифре»В Башкирии повысят производительность труда благодаря «цифре»
В Башкирии повысят производительность труда благодаря «цифре»

В Башкирии стартует региональная программа в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Ее суть — переход к формированию собственных компетенций внутри компаний, сообщает пресс-служба минэкономразвития РБ.

Новая региональная программа делает ставку на цифровизацию и образование. Компаниям предлагается инфраструктура для самостоятельной работы: цифровая платформа с модулями диагностики и ведения проектов, база знаний и ИИ-помощник, а также комплексная образовательная программа «Лидер изменений».

Уже в 2026 году предприятия получат доступ к личным кабинетам, инструментам самодиагностики и модулю управления проектами. К 2027 году платформа будет дополнена искусственным интеллектом, моделированием процессов и 3D-турами по лучшим практикам. Также запускается программа профессиональной переподготовки «Лидер изменений».

Методологическую поддержку и администрирование будут обеспечивать региональные эксперты.

«Предприятие должно не просто получить рекомендации, а научиться самостоятельно видеть резервы и внедрять улучшения, — отметил первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — Это позволяет кратно снизить издержки на внедрение инструментов бережливого производства и охватить гораздо больше компаний, в том числе средний бизнес».

Фото: официальный сайт минэкономразвития РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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