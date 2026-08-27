В Башкирии производитель лавсана освоил бережливые технологии

Компания «Русфойл» стала участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщает пресс-служба правительства РБ. Предприятие, одно из ведущих в России, производит ламинированные лавсан, фольгу, отражающую изоляцию и другую подобную продукцию. Производство работает на основе полного цикла — от выпуска сырьевых компонентов до поставок конечной продукции крупнейшим корпорациям страны.

— Производство комбинированных материалов — это высокотехнологичная отрасль, где скорость реагирования на запросы клиентов и качество продукции напрямую определяют конкурентоспособность, — прокомментировал первый заместитель премьер-министра — министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам Муратов. — Проект позволит не только сокращать издержки сегодня, но и закладывать фундамент для долгосрочного технологического лидерства.

Компания ежегодно производит 70 миллионов квадратных метров продукции, имеет 13 патентов, что подтверждает инновационный подход к работе.

Пилотным направлением для внедрения бережливых технологий станет один из производственных участков, где будет проведена диагностика текущих процессов. Специалисты компании приступили к освоению инструментов бережливого производства, проведено обучение.

— Мы проведем диагностику производственного потока и вместе с командой «Русфойл» приступим к внедрению инструментов бережливого производства, — рассказал руководитель Регионального центра компетенций Александр Кукушкин. — Наша задача — сократить потери, повысить эффективность и создать основу для тиражирования успешных практик на другие участки.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.