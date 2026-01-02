Ветерану СВО помогли в Башкирии получить автопогрузчик

Сумма финансирования составила 1,8 млн рублей со сроком на 36 месяцев. Поддержка осуществлена по программе для участников специальной военной операции и их семей в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Наша компания убеждена в важности реализации льготной лизинговой поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Благодаря данной инициативе участники СВО получают уникальную возможность интегрироваться обратно в социальную жизнь, укрепляя экономику региона и обеспечивая стабильность на местах», – считает гендиректор АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» Азат Хайруллин.

Индивидуальный предприниматель с 1998 года занимается торговлей непродовольственными товарами в розницу, а также строительством нежилых объектов и жилых зданий. Вернувшись из зоны СВО, он продолжил свое дело. Приобретенный в лизинг погрузчик значительно ускорит процесс загрузки и разгрузки товаров. А также снизит физическую нагрузку на работников склада и позволит одному оператору управлять большим объемом грузопереработки.

Кроме того, быстрая обработка заказов с использованием погрузчика улучшит своевременность поставок клиентам, повышая уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. Эффективная работа погрузчика снизит затраты на транспортировку материалов внутри предприятия.

Как отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, поддержка ветеранов и участников СВО в приоритете всей страны. А льготная лизинговая поддержка позволит не только разделить риски с предпринимателями, но и дать им возможность оперативно привлекать необходимое финансирование при отсутствии собственных залоговых средств.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.