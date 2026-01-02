-19 °С
Облачно
Ветерану СВО помогли в Башкирии получить автопогрузчик

Региональная лизинговая компания предоставила финансовую поддержку предпринимателю из Сибая на приобретение погрузчика стоимостью 2,2 млн рублей, сообщает правительство РБ.

Сумма финансирования составила 1,8 млн рублей со сроком на 36 месяцев. Поддержка осуществлена по программе для участников специальной военной операции и их семей в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». 

«Наша компания убеждена в важности реализации льготной лизинговой поддержки для участников специальной военной операции и членов их семей. Благодаря данной инициативе участники СВО получают уникальную возможность интегрироваться обратно в социальную жизнь, укрепляя экономику региона и обеспечивая стабильность на местах», – считает гендиректор АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» Азат Хайруллин. 

Индивидуальный предприниматель с 1998 года занимается торговлей непродовольственными товарами в розницу, а также строительством нежилых объектов и жилых зданий. Вернувшись из зоны СВО, он продолжил свое дело. Приобретенный в лизинг погрузчик значительно ускорит процесс загрузки и разгрузки товаров. А также снизит физическую нагрузку на работников склада и позволит одному оператору управлять большим объемом грузопереработки.

Кроме того, быстрая обработка заказов с использованием погрузчика улучшит своевременность поставок клиентам, повышая уровень удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг. Эффективная работа погрузчика снизит затраты на транспортировку материалов внутри предприятия.

Как отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, поддержка ветеранов и участников СВО в приоритете всей страны. А льготная лизинговая поддержка позволит не только разделить риски с предпринимателями, но и дать им возможность оперативно привлекать необходимое финансирование при отсутствии собственных залоговых средств.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
