В Башкирии на сферу ЖКХ потратили более 8 миллиардов рублей

Также значительно вырос объем привлеченных средств из внебюджетных источников и составил примерно 8,6 млрд рублей, что на 19% больше, чем в 2024 году. Все эти средства были направлены на улучшение качества городской среды, модернизацию коммунальной инфраструктуры, реализацию национальных проектов, обеспечение комфортного и безопасного проживания граждан региона, а также на надежное и бесперебойное предоставление услуг.

За минувшие семь лет в республике обустроены 976 общественных пространств. В прошлом году 170 территорий приобрели новый облик. Какие именно общественные объекты требуется благоустроить, определяют сами жители путем участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Так, в 2025 году каждый пятый житель в возрасте старше 14 лет принял участие в голосовании. И по итогам X Всероссийского конкурса было определено 5 победителей из нашей республики. Реализация проектов запланирована на 2026–2027 годы.

За все время участия в конкурсе победителями признаны 39 проектов из Республики Башкортостан, из которых 29 уже реализованы. Общий бюджет на реализацию 39 проектов составляет 6 млрд рублей, из них более 3 млрд 300 млн рублей – средства федерального бюджета.

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и ряда других программ реализуются мероприятия по строительству объектов питьевого водоснабжения и капитальному ремонту систем тепло-, водоснабжения и водоотведения. Общий объем финансирования в 2025 году составил 1,19 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 774,7 млн рублей.

– В прошлом году мы успешно реализовали намеченные проекты. В первую очередь это нацпроект «Инфраструктура для жизни». По итогам 2025 года Башкортостан стал вторым в России среди регионов-лидеров по объему введенных в эксплуатацию сетей. Их протяженность составила почти 270 км, – отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

С 2026 года планируется направить средства на восстановление ранее утраченных элементов детских и спортивных игровых площадок, благоустроенных в рамках республиканской программы «Башкирские дворики» в период с 2019 по 2024 годы. Начиная с 2019 года в Башкортостане по программе «Башкирские дворики» было благоустроено 1 469 придомовых территорий. Средства вкладывались в создание уюта, удобства и комфорта.

Кроме того, в наступившем году в республике начнется плановая замена лифтов, выработавших нормативный срок. Уже ведется подготовительная работа. В рамках Краткосрочного плана реализации республиканской программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2025 году выполнен 761 вид капитального ремонта в 692 многоквартирных домах на общую сумму 5,5 млрд рублей.

– На 2026 год нами обозначены планы, объемы работ и механизмы реализации всех проектов. Цель – создать комфортную среду для проживания граждан, обновить городские пространства, модернизировать системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Продолжить реализацию федеральных проектов. Первостепенная задача – сократить изношенность коммунальной инфраструктуры, – отметила министр.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru