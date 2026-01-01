-9 °С
#Нацпроекты
1 Января , 23:37

В Благовещенском районе Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый современный модульный ФАП открылся в деревне Турушла Ильино-Полянского сельсовета. Этот объект здравоохранения будет обслуживать 340 жителей из пяти населенных пунктов: деревень Турушла, Соколовское, Александровка, Файзуллинское, Ситники.

Ранее фельдшерско-акушерский пункт располагался в приспособленном здании 1982 года постройки. Новый современный модульный ФАП оснащен всем необходимым оборудованием и отвечает всем самым необходимым требованиям в сфере оказания медицинских услуг. А в будущем здесь будет работать и аптечный пункт.

В пункте работает опытный фельдшер Эльвера Нурдавлетова, стаж ее работы составляет более 15 лет. По словам Эльверы Раузировны, благодаря современному оснащению ФАПа, она сможет не только провести осмотр пациента в плановом и неотложном порядке, но и снять ЭКГ с дистанционной передачей в районную больницу или в кардиоцентр, выписать льготные лекарственные препараты, записать пациента на прием к врачу и на обследования, провести телемедицинские консультации «фельдшер — врач» со специалистами любой больницы для коррекции или подбора тактики лечения.

Руководитель района Анна Карабанова поздравила жителей села Турушла и пожелала им «приходить в новый ФАП исключительно в целях профилактики и консультации с фельдшером». Она напомнила, что в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь» с 2019 в Благовещенском районе возвели уже восемь модульных ФАПов.

Фото из аккаунта Анны КАРАБАНОВОЙ.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
