#Нацпроекты
29 Декабря , 11:04

В Сибае обустроили новое общественное пространство

Работы прошли по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве ЖКХ.

Министерство ЖКХ.
Фото: Министерство ЖКХ.

Общественная территория благоустроена в новом микрорайоне Сарматы. Здесь проложили пешеходные дорожки, обустроили зоны отдыха, смонтировали наружное освещение, провели озеленение, установили малые архитектурные формы. Кроме того, обустроены детская игровая зона, спортивная площадка с резиновым покрытием и зона отдыха под навесом.

Стоимость проекта составила 13 млн рублей, большая часть из которых — федеральные средства. Местные жители уже оценили новое общественное пространство, которое стало для них любимым местом отдыха.

Добавим, что в будущем году в республике будут благоустроены 144 территории, за которые проголосовали жители.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
