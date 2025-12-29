В Сибае обустроили новое общественное пространство

Общественная территория благоустроена в новом микрорайоне Сарматы. Здесь проложили пешеходные дорожки, обустроили зоны отдыха, смонтировали наружное освещение, провели озеленение, установили малые архитектурные формы. Кроме того, обустроены детская игровая зона, спортивная площадка с резиновым покрытием и зона отдыха под навесом.

Стоимость проекта составила 13 млн рублей, большая часть из которых — федеральные средства. Местные жители уже оценили новое общественное пространство, которое стало для них любимым местом отдыха.

Добавим, что в будущем году в республике будут благоустроены 144 территории, за которые проголосовали жители.