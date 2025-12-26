-10 °С
26 Декабря , 16:57

В башкирском Благовещенске «заново» появились Воскресенские ряды

В Благовещенске открыли Воскресенские ряды — реконструированную историческую часть центральной улицы города. Завершена вторая часть больших восстановительных работ.

К декабрю здесь обустроили тротуары вдоль проезжей части и сделали ещё несколько спортивных и досуговых площадок.

Первую половину улицы открыли четыре года назад. Тогда здесь и появился пешеходный квартал, открылась территория медеплавильного завода, между ним и улицей разместились амфитеатр, смотровые и игровые площадки.

Оба проекта получили федеральные гранты в рамках нацпроектов. Размер последнего — 90,2 миллиона рублей. Республиканский бюджет добавил 47,6 миллиона рублей, городской — 1,4 миллиона.

«Мы возвращаем улице Советской былую значимость. Сегодня на ней размещается почта, полиция, управление образования, физкультурно-оздоровительный комплекс, идет восстановление храма Кирилла и Мефодия. Изыскиваем возможность отремонтировать главное здание на Советской — бывшую учительскую семинарию. Оно построено во второй половине девятнадцатого века, с ним связана история города и оно имеет полное право на то, чтобы по-прежнему быть главным персонажем на улице Советской», — прокомментировала событие глава администрации Благовещенского района Анна Карабанова.

Она пояснила, что проект разработан совместно с институтом развития городов Республики Башкортостан с учетом ранее благоустроенных зон. Этот проект предполагает завершение благоустройства улицы Советской от улицы Зенцова до улицы Бельской и является этапом единой концепции благоустройства исторической части города.

Кстати, проект «Воскресенские ряды» (до революции улица называлась Воскресенской) стал одним из восьмидесяти, победивших среди 450 заявок в конкурсном отборе федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Фото: институт развития городов Башкортостана.

