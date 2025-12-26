Нацпроект повысил эффективность башкирской строительной компании

Эксперты Регионального центра компетенций в течение полугода работали на предприятии в рамках федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Внедрение бережливых практик позволило выявить и устранить ключевые потери в процессе устройства монолитного каркаса одного типового этажа. На «Фабрике производственных процессов» сотрудники прошли обучение по основам бережливого производства и закрепили знания на практике.

Оптимизация логистики и снабжения позволила сократить время обработки одной заявки до 5-7 минут. Также были снижены и операционные издержки: время сборки одного каркаса сократилось в 1,5 раза, устранены простои техники и снижены риски травматизма. Время основного процесса было сокращено на 12 процентов, а выработка на одного сотрудника выросла на 7,5 процента.

Напомним, федеральный проект «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» предоставляет предприятиям возможность получить доступ к безвозмездной поддержке экспертов, включающей консультационное и методическое сопровождение, обучение персонала.