-10 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
26 Декабря , 20:44

Автомобили Lada Vesta получили четырнадцать больниц Башкирии

В распоряжение медицинских организаций Башкирии поступили 22 новые машины на базе Lada Vesta. Эти автомобили предназначены для 14 городских и районных больниц, сообщает пресс-служба республиканского минздрава.

Автомобили Lada Vesta получили четырнадцать больниц Башкирии
Автомобили Lada Vesta получили четырнадцать больниц Башкирии

Ключи от комфортабельных машин главным врачам вручил сегодня, 26 декабря, первый вице-премьер правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев.

Легковые автомобили рассчитаны на перевозку четырех пассажиров, включая пассажира с ограниченными возможностями здоровья. Для его перевозки переднее сиденье оснащено поворотно-выдвижным механизмом и ручкой-поручнем. С применением этих дополнений удобнее осуществить посадку.

«Автомобили закупили благодаря реализуемому на территории республики проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в этом году в Башкортостан поставили 99 санитарных машин», — сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Фото: пресс-служба министерство здравоохранения Башкортостана.

 

Автомобили Lada Vesta получили четырнадцать больниц Башкирии
Автомобили Lada Vesta получили четырнадцать больниц Башкирии
Автомобили Lada Vesta получили четырнадцать больниц Башкирии
Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru