Автомобили Lada Vesta получили четырнадцать больниц Башкирии

Ключи от комфортабельных машин главным врачам вручил сегодня, 26 декабря, первый вице-премьер правительства Башкортостана Урал Кильсенбаев.

Легковые автомобили рассчитаны на перевозку четырех пассажиров, включая пассажира с ограниченными возможностями здоровья. Для его перевозки переднее сиденье оснащено поворотно-выдвижным механизмом и ручкой-поручнем. С применением этих дополнений удобнее осуществить посадку.

«Автомобили закупили благодаря реализуемому на территории республики проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения». Всего в этом году в Башкортостан поставили 99 санитарных машин», — сообщил министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин.

Фото: пресс-служба министерство здравоохранения Башкортостана.