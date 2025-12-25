В Мечетлинском районе в новом сельском Доме культуры прошёл первый концерт

Строительство ДК стало возможно благодаря национальному проекту «Культура» и поддержке главы республики Радия Хабирова. Дом культуры площадью 900 квадратных метров оснащен всем необходим для творческой реализации жителей. Здесь разместились просторный зрительный зал на 150 мест, хореографический зал, библиотека и выставочный зал, творческие студии для кружков.

Открытие нового Дома культуры стало настоящим предновогодним подарком для жителей села и важным шагом в развитии культурной жизни Мечетлинского района. Напомним, что летом 2021 года жители села Новомуслюмово обратились к Радию Хабирову, приехавшему в район, с просьбой построить дом культуры. Глава республики поручил начать строительство современного дворца культуры, чтобы удовлетворить потребности населения. Строительство началось летом 2024 года и завершилось в декабре 2025-го.

Стоимость работ составила 126,14 млн рублей. Официальное открытие Дома культуры прошло 10 декабря в формате видеоконференции на заседании Совета при главе Республики Башкортостан по вопросам развития культуры и искусства.

Как ранее сообщала министр культуры РБ Амина Шафикова, за последние пять лет в рамках реализации национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда» отремонтировано более 100 объектов культуры. На этот год было подано 52 заявки на капитальный ремонт учреждений культуры, из которых было отобрано 14 учреждений.

Фото: администрация Мечетлинского района.