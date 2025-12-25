В Башкирии обсудили эффективность работы по профориентации школьников

Единая модель профориентации «Билет в будущее» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». В 2025 году в рамках проекта в республике была выстроена комплексная система помощи школьникам в выборе будущей профессии.

Министр просвещения Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин подчеркнул, что проект «Билет в будущее» в этом году показал беспрецедентный масштаб:

— Мы видим, что почти 120 тысяч школьников посетили дни открытых дверей, а десятки тысяч прошли через глубокую диагностику своих способностей. Это позволяет нам не просто давать информацию о профессиях, а формировать индивидуальные рекомендации для каждого ребенка, опираясь на его склонности.

В регионе было организовано почти 8 тысяч профориентационных мероприятий различных форматов. Помимо этого каждый четверг более 230 тысяч школьников средних и старших классов знакомились с профессиями на курсе занятий внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты».

В этом году акцент был сделан на практическом погружении учащихся 6-11 классов в профессиональную среду. Дни открытых дверей на базе вузов и колледжей республики стали самым массовым форматом, охватившим 118 365 участников. Детей вывозили на экскурсии на предприятия: было проведено 2275 выездов, в которых приняли участие 47 765 школьников.

Почти 30 тысяч учащихся посетили практические занятия, где смогли познакомиться с различными специальностями. 28 397 ребят приняли участие в профессиональных пробах, выполняя реальные рабочие задачи под руководством наставников.

Важнейшим этапом проекта стала онлайн-диагностика на платформе bvbinfo.ru, которую прошли 33 329 уникальных учащихся республики.

В целом комплексом мероприятий по профориентации охвачено 80,84 процента школьников 6-11 классов Башкортостана. Подготовку к этой работе обеспечивали почти 1 917 педагогов-навигаторов школ, из которых 211 специалистов в 2025 году завершили профильное обучение по системному подходу к профориентации.

Проект «Билет в будущее» реализуется при поддержке министерства просвещения Российской Федерации. Федеральный оператор — Фонд Гуманитарных Проектов, региональный оператор — Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан.

