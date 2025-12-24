Сербия купила более 100 тонн башкирского мёда

Очередные 20,3 тонны пчелиного натурального меда, подготовленного предприятием из Уфы для экспорта в Сербию, отправились 19 декабря. Специалисты отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте досмотрели и оформили документы на 70 бочек с продукцией пчеловодства. Пробы натурального меда, отобранные в каждой таре, в соответствии с требованиями страны-импортера, прошли лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории и соответствуют требованиям фитосанитарной и пищевой безопасности страны-импортера.

С начала года из республики осуществили четыре поставки натурального пчелиного меда, реализовано продукции общим весом 101,5 тонн. Мед отправляется в Сербию автомобильным транспортом.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом президента Владимира Путина, реализуется обновленный в 2025 году национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Обновленный нацпроект нацелен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта до 21,1 трлн рублей, на две трети относительно 2023 года.