-25 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
24 Декабря , 15:54

Сербия купила более 100 тонн башкирского мёда

С начала года более 101 тонны пчелиного меда экспортировано из Башкирии в Сербию, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Очередные 20,3 тонны пчелиного натурального меда, подготовленного предприятием из Уфы для экспорта в Сербию, отправились 19 декабря. Специалисты отдела ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте досмотрели и оформили документы на 70 бочек с продукцией пчеловодства. Пробы натурального меда, отобранные в каждой таре, в соответствии с требованиями страны-импортера, прошли лабораторные исследования в аккредитованной лаборатории и соответствуют требованиям фитосанитарной и пищевой безопасности страны-импортера.

С начала года из республики осуществили четыре поставки натурального пчелиного меда, реализовано продукции общим весом 101,5 тонн. Мед отправляется в Сербию автомобильным транспортом.

Напомним, в рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной указом президента Владимира Путина, реализуется обновленный в 2025 году национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Обновленный нацпроект нацелен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта до 21,1 трлн рублей, на две трети относительно 2023 года.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru