-25 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
24 Декабря , 15:47

Андрей Назаров: Мы высаживаем леса больше, чем теряем

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях написал, что за шесть последних лет в республике восстановлено 93 тысячи гектаров лесов.

из соцсетей Андрея Назарова.
Фото: из соцсетей Андрея Назарова.

«В наших лесах сейчас идет тихая, но очень важная работа. Продолжается реализация федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» и мы вышли на новый этап», сообщил премьер.

Андрей Назаров отметил, что за шесть лет для работников лесного хозяйства приобрели 700 единиц новой техники и оборудования. «Команды стали реагировать на пожары быстрее, а работа по лесовосстановлению — масштабнее и качественнее», пояснил он.

По словам премьера, в леса республики вложено свыше миллиарда рублей федеральных инвестиций.

«И главный результат: мы высаживаем леса больше, чем теряем! Баланс стал положительным», подчеркнул Андрей Назаров.

Напомним, нацпроект «Экологическое благополучие», инициированный президентом Владимиром Путиным, предполагает формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидацию и рекультивацию территорий, на которых они размещены; повышение качества питьевой воды; сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru