Андрей Назаров: Мы высаживаем леса больше, чем теряем

«В наших лесах сейчас идет тихая, но очень важная работа. Продолжается реализация федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» и мы вышли на новый этап», сообщил премьер.

Андрей Назаров отметил, что за шесть лет для работников лесного хозяйства приобрели 700 единиц новой техники и оборудования. «Команды стали реагировать на пожары быстрее, а работа по лесовосстановлению — масштабнее и качественнее», пояснил он.

По словам премьера, в леса республики вложено свыше миллиарда рублей федеральных инвестиций.

«И главный результат: мы высаживаем леса больше, чем теряем! Баланс стал положительным», подчеркнул Андрей Назаров.

Напомним, нацпроект «Экологическое благополучие», инициированный президентом Владимиром Путиным, предполагает формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидацию и рекультивацию территорий, на которых они размещены; повышение качества питьевой воды; сохранение биологического разнообразия, включая увеличение площади особо охраняемых природных территорий, реинтродукцию редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.