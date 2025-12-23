-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
23 Декабря , 14:59

В Башкирии отремонтировали дороги к горнолыжным курортам

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в республике привели в нормативное состояние 22,2 км дорог, ведущих к горнолыжным курортам.

В Башкирии отремонтировали дороги к горнолыжным курортам
В Башкирии отремонтировали дороги к горнолыжным курортам

Всего отремонтировано семь участков дорог на трассах Уфа — Инзер — Белорецк и Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка в Кармаскалинском, Нуримановском и Иглинском районах, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Дорожные рабочие обновили асфальт, укрепили обочины и нанесли новую разметку.

— Эти дороги не только обеспечивают транспортное сообщение для жителей множества сел и деревень, но и являются востребованными туристическими маршрутами, — прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — По ним можно добраться до мест летнего отдыха, природных парков и достопримечательностей, а также до горнолыжных курортов. Интенсивность движения здесь составляет от трех до пятнадцати тысяч автомобилей ежедневно. Поэтому важно обеспечить безопасность и удобство передвижения по этим трассам,

По предварительным данным, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии в этом году привели в порядок более 265 км региональных дорог и 12 мостов общей протяженностью более 1000 погонных метров.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru