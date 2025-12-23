В Башкирии отремонтировали дороги к горнолыжным курортам

Всего отремонтировано семь участков дорог на трассах Уфа — Инзер — Белорецк и Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка в Кармаскалинском, Нуримановском и Иглинском районах, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Дорожные рабочие обновили асфальт, укрепили обочины и нанесли новую разметку.

— Эти дороги не только обеспечивают транспортное сообщение для жителей множества сел и деревень, но и являются востребованными туристическими маршрутами, — прокомментировала министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — По ним можно добраться до мест летнего отдыха, природных парков и достопримечательностей, а также до горнолыжных курортов. Интенсивность движения здесь составляет от трех до пятнадцати тысяч автомобилей ежедневно. Поэтому важно обеспечить безопасность и удобство передвижения по этим трассам,

По предварительным данным, в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Башкирии в этом году привели в порядок более 265 км региональных дорог и 12 мостов общей протяженностью более 1000 погонных метров.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.