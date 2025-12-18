В Башкирии по нацпроекту благоустроено 806 территорий

Как отметила министр ЖКХ РБ Ирина Голованова, начиная с 2019 года в республике по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 806 общественных территорий. С 2025 года работа продолжена в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В общей сложности до конца 2030 года в республике планируется привести в должный вид 930 общественных территорий.

«В текущем году на благоустройство ста объектов из федерального бюджета было привлечено свыше 1,1 млрд рублей. Кроме того, 70 территорий обновили по республиканским программам и другим проектам», – пояснила министр.

Напомним, что объекты для работ по благоустройству выбираются по итогам Всероссийского электронного голосования на портале Госуслуг. Таким образом лучшими были признаны 30 проектов создания комфортной городской среды. На их реализацию привлекли 6 млрд рублей, в том числе 3,3 федеральных млрд рублей.

Лидерами стали Белебей и Дюртюли, которые побеждали три раза. А восемь городов – Агидель, Баймак, Бирск, Благовещенск, Ишимбай, Мелеуз, Учалы и Янаул – одержали по две победы.

В нынешнем году более 770 тысяч жителей Башкирии выбрали 144 территории, которые вошли в программу благоустройства на 2026 год. По итогам конкурса победили города Октябрьский и Дюртюли, поселок Чишмы, а также села Верхнеяркеево и Кушнаренково. Благоустройство территорий в этих населенных пунктах запланировано на 2026–2027 годы.

Кроме того, в текущем году на восьми уфимских улицах: Ленина, Цюрупы, Достоевского, Мустая Карима, Новомостовой, Чернышевского, Карла Маркса и Кирова было уложено около 25 тысяч кв. м новой плитки. В следующем году планируется продолжить строительные работы на улицах Советской, Ленина и Октябрьской Революции.

Радий Хабиров поручил подготовить концепцию обновления площади у памятника Салавату Юлаеву, который отправлен на реставрацию. Проект по благоустройству общественного пространства рассмотрят на одном из следующих совещаний.

Фото с сайта главы РБ.