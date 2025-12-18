Башкирия вышла в лидеры по цифровой микрофинансовой поддержке

На XXIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, проходившей в Санкт-Петербурге, отметили государственные микрофинансовые учреждения, которые внесли значительный вклад в создание современной цифровой финансовой среды для представителей малого и среднего предпринимательства.

Башкирская микрокредитная компания получила награду по результатам работы через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба правительства РБ. В звании «Цифрового лидера» были отмечены государственные микрофинансовые организации из 12 регионов, которые выдали в 2025 году наибольший объем средств с использованием цифровых инструментов МСП.РФ.

Предприниматели, получившие займы в текущем году, отмечают, что платформа является отличным ресурсом и помощником для старта бизнеса, так как упрощает понимание доступных мер господдержки. Эти меры реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Единая цифровая платформа МСП.РФ стала важным инструментом поддержки предпринимателей Башкортостана, собрав федеральные и региональные меры поддержки, кредиты, программы обучения для малого и среднего предпринимательства, — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина. — Цифровое взаимодействие между институтами поддержки предпринимательства и коммерческим сектором позволяет значительно ускорить бизнес-процессы.

Также Башкирскую микрокредитную компанию отметили в номинациях «Масштаб» — за высокие показатели объема оказанной поддержки, и «Новатор» — за активное использование новых функционалов сервиса, внедренных Корпорацией МСП в 2025 году.

Гендиректор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич в письме к главе Башкирии Радию Хабирову высоко оценил сложившиеся деловые отношения с регионом и выразил надежду на дальнейшее активное участие республики в инициативах Корпорации.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.