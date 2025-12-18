-18 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
18 Декабря , 12:44

Башкирия вышла в лидеры по цифровой микрофинансовой поддержке

Башкирская микрокредитная компания заняла одно из ведущих мест в области цифровой микрофинансовой поддержки.

Башкирия вышла в лидеры по цифровой микрофинансовой поддержке
Башкирия вышла в лидеры по цифровой микрофинансовой поддержке

На XXIV Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, проходившей в Санкт-Петербурге, отметили государственные микрофинансовые учреждения, которые внесли значительный вклад в создание современной цифровой финансовой среды для представителей малого и среднего предпринимательства.

Башкирская микрокредитная компания получила награду по результатам работы через сервис «Подбор и получение микрофинансирования» на Цифровой платформе МСП.РФ, сообщает пресс-служба правительства РБ. В звании «Цифрового лидера» были отмечены государственные микрофинансовые организации из 12 регионов, которые выдали в 2025 году наибольший объем средств с использованием цифровых инструментов МСП.РФ.

Предприниматели, получившие займы в текущем году, отмечают, что платформа является отличным ресурсом и помощником для старта бизнеса, так как упрощает понимание доступных мер господдержки. Эти меры реализуются в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

— Единая цифровая платформа МСП.РФ стала важным инструментом поддержки предпринимателей Башкортостана, собрав федеральные и региональные меры поддержки, кредиты, программы обучения для малого и среднего предпринимательства, — прокомментировала министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина. — Цифровое взаимодействие между институтами поддержки предпринимательства и коммерческим сектором позволяет значительно ускорить бизнес-процессы.

 Также Башкирскую микрокредитную компанию отметили в номинациях «Масштаб» — за высокие показатели объема оказанной поддержки, и «Новатор» — за активное использование новых функционалов сервиса, внедренных Корпорацией МСП в 2025 году.

Гендиректор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич в письме к главе Башкирии Радию Хабирову высоко оценил сложившиеся деловые отношения с регионом и выразил надежду на дальнейшее активное участие республики в инициативах Корпорации.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru