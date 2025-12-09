-16 °С
#Нацпроекты
9 Декабря , 23:20

Башкирия в «народном измерении» нацпроектов: что изменилось за год

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов выступил с докладом на заседании Совета при президенте России по стратегическому развитию и национальным проектам.

По данным опросов президентского движения, наиболее заметные изменения к лучшему люди видят в благоустройстве городской среды (52 процента); качестве дорог (34 процента); поддержке семьи и детства (28 процентов). Наименее заметны изменения в развитии науки (2 процента), поддержке предпринимательства (3 процента) и доступности жилья (4 процента).

«Жители Башкирии по результатам опроса Народного фронта о реализации национальных проектов, в которых за последний год произошли наибольшие изменения к лучшему, назвали благоустройство городской среды (50 процентов), поддержку семьи и детства (33 процента) и здравоохранение (31процент).

Экологическими проблемами, которые требуют первоочередного решения в регионе, опрошенные считают: обмеление водных объектов (45процентов) и их загрязнение (35 процентов), а также стихийные свалки (31 процент)», — рассказал корреспонденту «РБ» руководитель исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан Виталий Брыкин.

Респонденты показали высокий уровень осведомленности по таким мерам поддержки как: материнский капитал, пособие по беременности и родам, поддержка в приобретении жилья.

«Хорошо» — так оценили текущее состояние здравоохранения 56 процентов опрошенных, столько же удовлетворены и состоянием образования. В сфере ЖКХ улучшение ситуации отметили 36 процентов опрошенных, 26 процентов не заметили изменений.

Фото предоставлено пресс-службой исполкома Народного фронта в Республике Башкортостан.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
