-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
5 Декабря , 10:45

В Нефтекамске обновленная филармония реализовала масштабные проекты

Нефтекамская государственная филармония переживает эпоху возрождения благодаря нацпроекту «Семья», сообщает минкультуры РБ.

В Нефтекамске обновленная филармония реализовала масштабные проекты
В Нефтекамске обновленная филармония реализовала масштабные проекты

В  последние два года здесь провели капремонт на общую сумму 63 миллиона рублей. Впервые за полвека здание филармонии пережило масштабное обновление. В филармонии появились просторные фойе и современный концертный зал.

Перемены  коснулись не только внешнего облика, но и творческой жизни учреждения культуры. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» филармония активно расширяет репертуар, предлагая зрителям новые театрализованные постановки и концертные программы, направленные на укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание и сохранение культурного наследия.

Одним из ярких проектов стала премьера 28-го концертного сезона — театрализованный концерт «Волшебный курай — нить времен», знакомящий зрителя с башкирскими народными легендами и преданиями, связанными с кураем. «Голос башкирского народа», как часто называют курай, звучит в концерте современно и актуально, отражая его эволюцию от истоков до наших дней. Каждая нота вызывает чувство гордости и переносит слушателей в мир истории предков. Не менее значимым событием стало представление «В сердце — Родина, в песне — любовь!», сюжет которого основан на письме нефтекамских школьников солдату-земляку. Проект, направленный на формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма, рассказал о храбрости защитников Отечества, преданности волонтеров и вдохновляющей силе матерей и жен. В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы филармония представила выездную концертную программу «Героями не рождаются — героями становятся!». Она расширяет знания подрастающего поколения о героических подвигах солдат.

Реализация этих масштабных проектов стала возможной благодаря современному оборудованию концертного зала, где теперь можно воплощать самые смелые творческие замыслы.

— Преображение Нефтекамской государственной филармонии — это инвестиция в будущее, в сохранение культурного наследия и воспитание патриотизма. Благодаря нацпроекту «Семья» филармония становится центром притяжения для жителей города, — отметил директор концертного учреждения Илгиз Миниахметов.

Фото: пресс-служба Нефтекамской государственной филармонии. 

Автор: Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru