В Нефтекамске обновленная филармония реализовала масштабные проекты

В последние два года здесь провели капремонт на общую сумму 63 миллиона рублей. Впервые за полвека здание филармонии пережило масштабное обновление. В филармонии появились просторные фойе и современный концертный зал.

Перемены коснулись не только внешнего облика, но и творческой жизни учреждения культуры. В рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» филармония активно расширяет репертуар, предлагая зрителям новые театрализованные постановки и концертные программы, направленные на укрепление семейных ценностей, патриотическое воспитание и сохранение культурного наследия.

Одним из ярких проектов стала премьера 28-го концертного сезона — театрализованный концерт «Волшебный курай — нить времен», знакомящий зрителя с башкирскими народными легендами и преданиями, связанными с кураем. «Голос башкирского народа», как часто называют курай, звучит в концерте современно и актуально, отражая его эволюцию от истоков до наших дней. Каждая нота вызывает чувство гордости и переносит слушателей в мир истории предков. Не менее значимым событием стало представление «В сердце — Родина, в песне — любовь!», сюжет которого основан на письме нефтекамских школьников солдату-земляку. Проект, направленный на формирование активной гражданской позиции и чувства патриотизма, рассказал о храбрости защитников Отечества, преданности волонтеров и вдохновляющей силе матерей и жен. В рамках Года защитника Отечества и 80-летия Великой Победы филармония представила выездную концертную программу «Героями не рождаются — героями становятся!». Она расширяет знания подрастающего поколения о героических подвигах солдат.

Реализация этих масштабных проектов стала возможной благодаря современному оборудованию концертного зала, где теперь можно воплощать самые смелые творческие замыслы.

— Преображение Нефтекамской государственной филармонии — это инвестиция в будущее, в сохранение культурного наследия и воспитание патриотизма. Благодаря нацпроекту «Семья» филармония становится центром притяжения для жителей города, — отметил директор концертного учреждения Илгиз Миниахметов.

Фото: пресс-служба Нефтекамской государственной филармонии.