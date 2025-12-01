На Алтае применят опыт Башкирии в работе с инвесторами

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов рассказал о достижениях региона в рамках федерального проекта «Производительность труда», который, в свою очередь, реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это господдержка инвесторов, снижение административных барьеров для инициаторов проектов.

— Нам удалось сформировать в Республике Башкортостан эффективную инвестпроводящую систему, которая демонстрирует устойчивый рост и хорошие показатели, — приводит слова Фахретдинова пресс-служба правительства РБ. — За шесть лет ежегодный объем инвестиций вырос почти в три раза, их доля в ВРП увеличилась практически в два раза, а портфель проектов превысил 2400. Для создания комфортной инвестиционной среды в республике реализуется многоуровневая система работы с инвесторами. Ее ключевыми элементами являются еженедельные «Инвестиционные часы» под руководством главы республики, а также выездные встречи с предпринимателями для прямого диалога.

Также представителям делегации Республики Алтай рассказали о преимуществах особой экономической зоны «Алга».

Замминистра экономического развития Алтайского края Андрей Панченко отметил заинтересованность субъекта страны в укреплении сотрудничества с Башкирией.

— Мы рассчитываем, что данная встреча будет только началом наших совместных шагов, — поделился Панченко. — И путем обмена информацией, разработки последующего плана действий нам удастся объединить интересы наших предприятий и работать в этом направлении.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.