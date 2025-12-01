-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
#Нацпроекты
1 Декабря , 18:07

На Алтае применят опыт Башкирии в работе с инвесторами

Делегация Алтайского края посетила Башкирию для изучения опыта работы с инвесторами.

На Алтае применят опыт Башкирии в работе с инвесторами
На Алтае применят опыт Башкирии в работе с инвесторами

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов рассказал о достижениях региона в рамках федерального проекта «Производительность труда», который, в свою очередь, реализуется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Это господдержка инвесторов, снижение административных барьеров для инициаторов проектов.

— Нам удалось сформировать в Республике Башкортостан эффективную инвестпроводящую систему, которая демонстрирует устойчивый рост и хорошие показатели, — приводит слова Фахретдинова пресс-служба правительства РБ. — За шесть лет ежегодный объем инвестиций вырос почти в три раза, их доля в ВРП увеличилась практически в два раза, а портфель проектов превысил 2400. Для создания комфортной инвестиционной среды в республике реализуется многоуровневая система работы с инвесторами. Ее ключевыми элементами являются еженедельные «Инвестиционные часы» под руководством главы республики, а также выездные встречи с предпринимателями для прямого диалога.

Также представителям делегации Республики Алтай рассказали о преимуществах особой экономической зоны «Алга».

Замминистра экономического развития Алтайского края Андрей Панченко отметил заинтересованность субъекта страны в укреплении сотрудничества с Башкирией.

— Мы рассчитываем, что данная встреча будет только началом наших совместных шагов, — поделился Панченко. — И путем обмена информацией, разработки  последующего плана действий нам удастся объединить интересы наших предприятий и работать в этом направлении.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru