+10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 10:33

Радий Хабиров: Бизнес-миссии создают новые рабочие места

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях рассказал о том, как участие предприятий региона оказывает влияние на общий деловой ландшафт в Башкирии.

Радий Хабиров: Бизнес-миссии создают новые рабочие места
Радий Хабиров: Бизнес-миссии создают новые рабочие места

Он отметил, что участие региональных предприятий в бизнес-миссиях в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Турцию принесло за два года 33 контракта на 29 млн долларов.

«Бизнес-миссии организовывает наше министерство внешнеэкономических связей совместно с республиканским Центром поддержки экспорта, - информировал Радий Хабиров. - И они – часть визитов официальных делегаций Башкортостана. Во время встреч в формате b2b наш бизнес налаживает связи с международными партнерами».

В качестве примера он привел торговый дом «Дуслар», который во время визита в Узбекистан договорился о поставке агропродукции на 100 млн рублей. А уфимская компания «КапМан» заключила экспортный контракт с белорусским «Глобусом» по пошиву спецодежды. Белорецкий завод весового оборудования заключил несколько экспортных контрактов на поставку своей продукции в Казахстан. Кроме того, предприятие открыло свой филиал в Астане. «Альтернатива Экспресс» из Октябрьского, которая производит предметы быта из пластмассы, участвовала сразу в двух бизнес-миссиях – в Беларусь и Узбекистан, и заключила контракты на 100 млн рублей в каждую из стран.

«Рад, что участие в таких бизнес-миссиях – действенный инструмент развития для нашего бизнеса, - пишет Радий Хабиров. - Предприятия обрастают деловыми контактами, становятся узнаваемыми за рубежом, расширяют производство. А это – новые рабочие места для жителей нашей республики. Благодаря таким визитам растет и наш внешнеторговый оборот. С Турцией он вырос на 37,6 процентов, с Казахстаном – на 10,1, с Беларусью – на 12,3 , с Узбекистаном – на 32,6 процентов».

Напомним, что одной из основных целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт», инициированного президентом Владимиром Путиным, является увеличение объема российского несырьевого и неэнергетического экспорта, который должен вырасти к 2024 году до 250 млрд долларов с нынешних 135 млрд.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика