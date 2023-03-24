+2 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Вчера, 12:36

В Уфе внедрили интеллектуальную транспортную систему по нацпроекту

В столице Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершился первый этап проекта по созданию интеллектуальной транспортной системы. Она реализуется по федеральному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», сообщает пресс-служба правительства региона.

В Уфе внедрили интеллектуальную транспортную систему по нацпроекту
В Уфе внедрили интеллектуальную транспортную систему по нацпроекту

В Уфе к сегодняшнему дню установили 50 «умных» светофоров и запустили Центр управления дорожным движением.

- В рамках проекта на наиболее оживленных улицах столицы заменили контроллеры управления светофорными объектами, смонтировали датчики, камеры видеонаблюдения. Это оборудование  позволит применять режимы адаптивного управления, что в свою очередь даст возможность выработать необходимый временной интервал сигнала светофора, и далее – снизит вероятность появления заторов и сократит необоснованные задержки транспортных средств, уровень уличного шума, вызываемый скоплением транспорта. Следовательно – уменьшится эмиссия выхлопных газов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Управлением или коррекцией дорожного движения занимается специально созданный Центра управления дорожным движением. Его специалисты регулируют работу светофорных объектов Уфы, распределяют транспортные потоки, отслеживают метеорологическую обстановку в городе.

Заметим, что на первом этапе умные светофоры появились на самых оживлённых транспортных артериях столицы – на проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской и Комсомольской. Еще 51 «интеллектуальный» перекрёсток оборудуют в Уфе до конца этого года. В общей сложности по проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в столице республики модернизируют 140 светофорных объектов из 415 существующих. В целом проект рассчитан на три этапа до 2024 года с общим финансированием свыше 1 миллиарда рублей.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:бкднацпроектцентр управления движениеминтеллектуальные транспортные системыумные светофорыавтомобили
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика