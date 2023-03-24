В Уфе внедрили интеллектуальную транспортную систему по нацпроекту

В Уфе к сегодняшнему дню установили 50 «умных» светофоров и запустили Центр управления дорожным движением.

- В рамках проекта на наиболее оживленных улицах столицы заменили контроллеры управления светофорными объектами, смонтировали датчики, камеры видеонаблюдения. Это оборудование позволит применять режимы адаптивного управления, что в свою очередь даст возможность выработать необходимый временной интервал сигнала светофора, и далее – снизит вероятность появления заторов и сократит необоснованные задержки транспортных средств, уровень уличного шума, вызываемый скоплением транспорта. Следовательно – уменьшится эмиссия выхлопных газов, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Управлением или коррекцией дорожного движения занимается специально созданный Центра управления дорожным движением. Его специалисты регулируют работу светофорных объектов Уфы, распределяют транспортные потоки, отслеживают метеорологическую обстановку в городе.

Заметим, что на первом этапе умные светофоры появились на самых оживлённых транспортных артериях столицы – на проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской и Комсомольской. Еще 51 «интеллектуальный» перекрёсток оборудуют в Уфе до конца этого года. В общей сложности по проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в столице республики модернизируют 140 светофорных объектов из 415 существующих. В целом проект рассчитан на три этапа до 2024 года с общим финансированием свыше 1 миллиарда рублей.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.