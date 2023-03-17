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#Нацпроекты
Вчера, 15:36

В трех номинациях национальной премии «Умный город» будут участвовать проекты из Башкирии

Три проекта из республики прошли в финал Национальной премии за вклад в развитие городского хозяйства «Умный город». Все они представляют собой уникальные цифровые сервисы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В трех номинациях национальной премии «Умный город» будут участвовать проекты из Башкирии
В трех номинациях национальной премии «Умный город» будут участвовать проекты из Башкирии

В отраслевой номинации «Жилище» республикой заявлена многофункциональная цифровая платформа «Юрта», что помогает жителям решать онлайн многие вопросы в сфере ЖКХ. В номинации «Инфраструктура»  представлена автоматизированная информационная система «РУБИН: Сопровождение ИРД», которая дает возможность сократить сроки технологического присоединения к различным сетям.  Проект региональной информационной системы ЖКХ РБ, предназначенной поставщикам жилищно-коммунальных услуг, замещен в спецноминации «Муниципальное управление».

– Мы активно внедряем цифровые инструменты и развиваем не только федеральные сервисы, но и разрабатываем региональные проекты. По степени развития собственных цифровых сервисов  Башкирия  входит в число наиболее активных субъектов России, – прокомментировал премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Напомним, что ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется минстроем России в структуре нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». А национальная премия за вклад в развитие городского хозяйства учреждена впервые в этом году.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:национальная премия умный городтри проекта башкириицифровые сервисыцифровая экономиканацпроектандрей назаров
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