В трех номинациях национальной премии «Умный город» будут участвовать проекты из Башкирии

В отраслевой номинации «Жилище» республикой заявлена многофункциональная цифровая платформа «Юрта», что помогает жителям решать онлайн многие вопросы в сфере ЖКХ. В номинации «Инфраструктура» представлена автоматизированная информационная система «РУБИН: Сопровождение ИРД», которая дает возможность сократить сроки технологического присоединения к различным сетям. Проект региональной информационной системы ЖКХ РБ, предназначенной поставщикам жилищно-коммунальных услуг, замещен в спецноминации «Муниципальное управление».

– Мы активно внедряем цифровые инструменты и развиваем не только федеральные сервисы, но и разрабатываем региональные проекты. По степени развития собственных цифровых сервисов Башкирия входит в число наиболее активных субъектов России, – прокомментировал премьер-министр правительства Андрей Назаров.

Напомним, что ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город» реализуется минстроем России в структуре нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». А национальная премия за вклад в развитие городского хозяйства учреждена впервые в этом году.