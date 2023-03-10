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#Нацпроекты
Сегодня, 18:08

В Башкирии производитель щебня получил льготный микройзайм по нацпроекту

Мера господдержки позволила стерлитамакскому предприятию рефинансировать банковский кредит с рыночной процентной ставкой и пополнить оборотные средства, сообщает пресс-служба правительства региона.

В Башкирии производитель щебня получил льготный микройзайм по нацпроекту
В Башкирии производитель щебня получил льготный микройзайм по нацпроекту

«Башкирская микрокредитная компания» в рамках  реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предоставила производителю щебня «Рубин»  микрозайм в 2,9 млн рублей по льготной фиксированной ставке 6 процентов на три года.

- Льготное микрофинансирование является одной из самых востребованных и эффективных мер поддержки для предпринимателей. Особенно оно востребовано в сфере производства, торговли и сельского хозяйства. Это необходимые средства как на инвестиционные, так и на оборотные цели. Кстати, особые условия действуют для резидентов моногородов и социальных предпринимателей, - подчеркнул министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

- Замечу, что все профинансированные бизнес-проекты успешно реализуются заемщиками, и поступающих нам платежей достаточно для микрофинансовой господдержки новых предпринимателей, - отметил  директор «Башкирской микрокредитной компании» Ильгам Закиров.

Фото Денис БОРОДИН.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:льготное микрофинансированиепредпринимателимеры господдержкимикрозаймафзаловрубинстерлитамак
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