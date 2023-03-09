В Башкирии в центрах «Мой бизнес» предложат господдержку по выходу на маркетплейсы и подбору персонала

Минэкономразвития России в партнерстве с Ozon и HeadHunter запустило новые программы поддержки для деловых кругов на базе центров поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Эксперты маркетплейса просветят новых продавцов по нюансам работы на платформе и дадут бонусы на продвижение товаров. Но это не касается тех, кто уже ранее работал с Ozon.

– В офисах центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан предприниматели региона смогут воспользоваться мерами государственной поддержки. Совместный проект с компаниями Ozon и HeadHunter запущен рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и поможет бизнесменам эффективнее продвигать свои товары и услуги, – подчеркнул министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

По второму партнерскому проекту бесплатно разместить на платформе HeadHunter две вакансии смогут социальные предприятия республики. Эта мера поддержки доступна в течение года. Как обычно заявку на на данные услуги можно оставить в любом из офисов Центра «Мой бизнес» Республики Башкортостан.