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#Нацпроекты
Сегодня, 12:43

В Башкирии отремонтируют пять мостов по нацпроекту

В республике в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году дадут новую жизнь пяти мостовым сооружениям длиной 802 метра. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры РБ.

В Башкирии отремонтируют пять мостов по нацпроекту
В Башкирии отремонтируют пять мостов по нацпроекту

Амбиции строителей подчёркивает тот факт, что в прошлом году в по нацпроекту были приведены в нормативное состояние восемь мостов мощностью 430 погонных метров.

- В перечень объектов 2023 года по БКД включены мосты на автодорогах регионального и межмуниципального значений через реки Усень, Белая, Сим, Камаелга и Юрюзань. По нацпроекту на год в регионе предусмотрено финансирование в объеме 9,6 миллиарда рублей, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Ключевым мостом, ремонт которого завершится в 2023-м, станет переход через Белую в Гафурийском районе длиной в 406 метров. Его начали ремонтировать два года назад: правая сторона проезжей части уже полностью готова.

В этом году строители сделают еще задел по нацпроекту на 2024 год – начнут ремонт 5 мостовых объектов общей протяженностью 376 погонных метров.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:бкдбезопасные и качественные дорогиминстройминтрансмостыклебанов
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