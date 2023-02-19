-22 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 14:50

В Башкирии бережливому производству научили тысячу работников предприятий

В республике в рамках нацпроекта «Производительность труда» на учебно-производственной площадке «Фабрика процессов» прошли обучение уже 915 сотрудников предприятий региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В Башкирии бережливому производству научили тысячу работников предприятий
В Башкирии бережливому производству научили тысячу работников предприятий

«Фабрика процессов» появилась на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ (РЦК) в 2019 году и на тот момент стала первой в России в формате нацпроекта.

– Именно здесь формируются навыки применения инструментов бережливого производства на практике. С начала работы нацпроекта в республике было проведено 59 «Фабрик Процессов», - отметил первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Практика показала, что после обучения бережливому производству растут не только компетенции сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия. Поэтому год от года увеличивается количество предприятий Башкирии, желающих стать участниками нацпроекта «Производительность труда».

- Нацпроект появился в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина в 2018-м и нацелен на ежегодный прирост производительности труда в стране на 5 процентов уже к следующему году.  Принять участие в нём могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. В республике сегодня почти 150 предприятий участников нацпроекта, - пояснил Айрат Фахретдинов.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроект производительность трудабашкирияфахретдиновбережливое производствофабрика процессоврегиональный центр компетенций
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика