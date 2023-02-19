В Башкирии бережливому производству научили тысячу работников предприятий

«Фабрика процессов» появилась на базе Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ (РЦК) в 2019 году и на тот момент стала первой в России в формате нацпроекта.

– Именно здесь формируются навыки применения инструментов бережливого производства на практике. С начала работы нацпроекта в республике было проведено 59 «Фабрик Процессов», - отметил первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Практика показала, что после обучения бережливому производству растут не только компетенции сотрудников, но и вовлеченность коллектива в деятельность предприятия. Поэтому год от года увеличивается количество предприятий Башкирии, желающих стать участниками нацпроекта «Производительность труда».

- Нацпроект появился в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина в 2018-м и нацелен на ежегодный прирост производительности труда в стране на 5 процентов уже к следующему году. Принять участие в нём могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. В республике сегодня почти 150 предприятий участников нацпроекта, - пояснил Айрат Фахретдинов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства региона.