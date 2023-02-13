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В Уфе на Восточном выезде началось строительство дорожно-эксплуатационного предприятия

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Башкирии на Восточном выезде из Уфы до трассы М5 «Урал» началось строительство дорожно-эксплуатационного предприятия. О готовности объекта на 61 процент сообщает пресс-служба  минтранса региона.

В Уфе на Восточном выезде началось строительство дорожно-эксплуатационного предприятия
В Уфе на Восточном выезде началось строительство дорожно-эксплуатационного предприятия

В состав ДЭП войдут административно-хозяйственные корпуса, локально-очистные сооружения, производственная линия по приготовлению антигололедных средств. Всего на строительстве Восточного выезда, которое должны завершить к концу этого года, трудятся 2299 человек, задействовано 236 единиц спецтехники.

– На площадке ДЭП идет заливка фундамента административно-хозяйственного корпуса и крытой стоянки автотранспорта. Параллельно строится  система водоотведения, – говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Александр Клебанов.

Управлять потоком автомобилей на Восточном выезде будет автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) на основе отечественного ПО. Проезд по новой магистрали из Уфы станет платным. По предварительным расчетам автомобильный трафик на Восточном выезде составит 22 700 автомобилей в сутки.

– Монтаж системы состоится в третьем квартале года. АСУУД позволит вести наблюдение на всей протяженности объекта, включая мостовые и подмостовые территории. Диспетчеры в режиме реального времени будут видеть плотность, количество и среднюю скорость автомобильного потока, – отметил гендиректор «Башкирской концессионной компании» Асабали Закавов.

В Уфе на Восточном выезде началось строительство дорожно-эксплуатационного предприятия
В Уфе на Восточном выезде началось строительство дорожно-эксплуатационного предприятия
В Уфе на Восточном выезде началось строительство дорожно-эксплуатационного предприятия
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:восточный выездтрасса м5 "урал"трасса м7мостуфимкасрок сдачи - конец 2023 годаасууд
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