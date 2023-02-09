-6 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
#Нацпроекты
Сегодня, 21:05

В Уфе создают интеллектуальную транспортную систему

На базе Центра организации дорожного движения (ЦОДД), который неделю назад начал работать в здании Управления ГИБДД МВД по Башкирии, формируют интеллектуальную транспортную систему. Ее элементы уже внедряют на территории Уфимской агломерации, сообщает пресс-служба главы региона.

В Уфе создают интеллектуальную транспортную систему
В Уфе создают интеллектуальную транспортную систему

В частности, для Центра приобретен новый программный продукт, который автоматически будет определять нарушения скоростного режима в то время, как сотрудники сосредоточатся на других нарушениях, попадающих в объективы камер, — таких, как непристегнутый ремень безопасности, разговор водителя по телефону во время движения, выезд на сплошную линию разметки. Следующим этапом развития интеллектуальной системой управления транспортом должно стать внедрение комплексов распознавания лиц, которые уже работают в Москве.

По словам руководителя ЦОДД Мансафа Низакаева, новую систему полностью запустят в 2024 году. В Уфе на главных перекрестках уже установлено 50 интеллектуальных светофоров, в этом году их число вырастет еще на 51. Они определяют плотность трафика, скорость движения и самостоятельно задают алгоритм переключения сигналов, тем самым повышая пропускную способность улиц. Это позволяет избегать больших пробок. Интеллектуальная система также дает возможность наблюдать за движением автобусов, троллейбусов и трамваев.

— Надеюсь, что вся совокупность мер, которые мы принимаем для обеспечения безопасности дорожного движения, позволит навести порядок на дорогах республики — улучшить дорожное движение в крупных городах, сократить число пробок, регулировать график и интервал движения общественного транспорта, — сказал руководитель региона Радий Хабиров, посетивший ЦОДД.

Добавим, что интеллектуальная транспортная система внедряется в Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Республика направила заявку на создание такой же системы и в Стерлитамакской агломерации.

Фото: пресс-служба главы РБ.

В Уфе создают интеллектуальную транспортную систему
В Уфе создают интеллектуальную транспортную систему
В Уфе создают интеллектуальную транспортную систему
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика