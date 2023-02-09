В Уфе создают интеллектуальную транспортную систему

В частности, для Центра приобретен новый программный продукт, который автоматически будет определять нарушения скоростного режима в то время, как сотрудники сосредоточатся на других нарушениях, попадающих в объективы камер, — таких, как непристегнутый ремень безопасности, разговор водителя по телефону во время движения, выезд на сплошную линию разметки. Следующим этапом развития интеллектуальной системой управления транспортом должно стать внедрение комплексов распознавания лиц, которые уже работают в Москве.

По словам руководителя ЦОДД Мансафа Низакаева, новую систему полностью запустят в 2024 году. В Уфе на главных перекрестках уже установлено 50 интеллектуальных светофоров, в этом году их число вырастет еще на 51. Они определяют плотность трафика, скорость движения и самостоятельно задают алгоритм переключения сигналов, тем самым повышая пропускную способность улиц. Это позволяет избегать больших пробок. Интеллектуальная система также дает возможность наблюдать за движением автобусов, троллейбусов и трамваев.

— Надеюсь, что вся совокупность мер, которые мы принимаем для обеспечения безопасности дорожного движения, позволит навести порядок на дорогах республики — улучшить дорожное движение в крупных городах, сократить число пробок, регулировать график и интервал движения общественного транспорта, — сказал руководитель региона Радий Хабиров, посетивший ЦОДД.

Добавим, что интеллектуальная транспортная система внедряется в Башкирии в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Республика направила заявку на создание такой же системы и в Стерлитамакской агломерации.

Фото: пресс-служба главы РБ.