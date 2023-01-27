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#Нацпроекты
Вчера, 13:46

Экспортеры Башкирии поспорят за звание лучшего в республике

До 6 марта министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики совместно с Центром поддержки экспорта РБ будут принимать заявки на региональном этапе конкурса «Экспортер года». Об сообщает пресс-служба правительства региона.

Экспортеры Башкирии поспорят за звание лучшего в республике
Экспортеры Башкирии поспорят за звание лучшего в республике

Конкурс проводится среди юрлиц, кроме госмуниципальных, и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Башкирии, которые экспортируют готовую продукцию, произведенную в регионе.

- В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» мы проводим региональный этап конкурса «Экспортер года», чтобы популяризировать экспортную деятельность наших предпринимателей. Сегодня в республике выстроена система поддержки экспортеров от обучения основ экспорта и вывода предприятий на зарубежные рынки до финансовых мер поддержки и привлечения предприятий к участию в зарубежных бизнес-миссиях и выставках, - прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Победители регионального этапа после поборются за звание лучших на федеральном уровне. Лауреаты «Экспортера года в РБ» будут объявлены в 19 номинациях среди субъектов малого и среднего предпринимательства и крупных предприятий.

 

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:экспортер годаконкурсрегиональный этапс 6 февраля до 6 марта прием заявок19 номинаций
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