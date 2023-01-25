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Вчера, 17:32

Региональная лизинговая компания и фонд развития промышленности России провели совместную сделку на 21 миллион рублей

Первую совместную сделку по предоставлению лизингового финансирования организации провели в интересах станкостроительного предприятия. О займе в рамках программы «Лизинговые проекты» сообщает пресс-служба правительства региона.

Региональная лизинговая компания и фонд развития промышленности России провели совместную сделку на 21 миллион рублей
Региональная лизинговая компания и фонд развития промышленности России провели совместную сделку на 21 миллион рублей

Экспертный совет ФРП РФ одобрил заем для ООО «Станкомонтаж». Участие Фонда в проекте обеспечило финансирование 90% аванса за лизинговое оборудование под 1,0% годовых, что позволило привлечь в республику свыше 10 млн рублей федеральных средств. Лизинговая поддержка оказана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

- Государственные программы льготного лизинга позволяют компаниям на выгодных условиях приобретать новое оборудование для развития и увеличения объемов выпуска продукции. Стараемся сделать эти меры максимально доступными для наших предпринимателей. Совместно с «Региональной лизинговой компанией Республики Башкортостан» и ФРП РФ реализуем крупные проекты, направленные на выпуск высокотехнологичной продукции в Башкирии, - отметил министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

«Станкомонтаж» поставляет металлообрабатывающие станки и комплектующие к ним. Льготный лизинг позволит реализовать проект по производству узлов и комплектующих для авиационного промышленного кластера Башкирии, что в логике импортозамещения. Общий бюджет проекта превысил 23 млн рублей, из них региональная лизинговая компания профинансировала 11,32 млн рублей, заем ФРП РФ составил 10,2 млн рублей, остальное  внесло само предприятие.

Фото предоставлено пресс-службой правительства республики.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроектльготный лизингфонд развития промышленности рфафзаловстанкомонтаж
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