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#Нацпроекты
Вчера, 15:01

Предприятия Башкирии начнут создавать корпоративные центры по нацпроекту

В республике объявили конкурс на создание корпоративных центров опережающей подготовки в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».  Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятия Башкирии начнут создавать корпоративные центры по нацпроекту
Предприятия Башкирии начнут создавать корпоративные центры по нацпроекту

Принимает заявки АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» совместно с Минэкономразвития России, чтобы определить, где в 2023 году создавать корпоративные центры опережающей подготовки.

Такая площадка внутри предприятия позволит пройти обучение командой, применять переданные методики аудита рабочих мест и разработки корпоративного стандарта профессий, оценивать компетенции сотрудников и организовывать их переподготовку по стандартам Worldskills.

- Сбор заявок проводится до 1 февраля на платформе WorldSkills. Если в прошлом году открыли на российских предприятиях 15 КЦОП в рамках нацпроекта, в том числе три – в Башкирии, то в этом году ожидаем не менее эффективного результата. Всего по России будет отобрано 30 предприятий-участников нацпроекта для создания на их базе центров, - объяснил первый замминистра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Эксперты Ворлдскиллс Россия и минэкономразвития России помогут организовать работу центра. Подавать заявку сюда: https://cc.worldskills.ru/register.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:национальный проект "производительность труда"предприятия-участникикцопзаявкаминэкономразвития россииворлдскилз
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