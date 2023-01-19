Республиканские госорганы стали использовать отечественный сервис видеосвязи

По словам министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия Разумикина, платформа Контур.Толк впервые использовалась для селекторной связи с муниципалитетами во время прямой линии главы республики Радия Хабирова в конце минувшего октября. Ранее в этом сервисе прошло совещание рабочей группы Госсовета при президенте России.

– Отечественные IT-компании для корпоративного онлайн-общения предложили сразу несколько удобных отечественных ВКС-решений. Сегодня республиканские министерства и ведомства, а также аппарат правительства внедрили и применяют две альтернативные программы, – подтвердил Геннадий Разумикин.

Сервис видео- и аудиоконференций Контур.Толк не ограничивает общение по времени, опция видеотерминалов позволяет устраивать смешанные встречи с онлайн- и офлайн участниками с помощью QR-кода, что упрощает процесс организации таких мероприятий. Сервис надежный и безопасный для работы госструктур: все данные шифруются, а серверы находятся в России, подчеркивает пресс-служба правительства республики.

–Такой подход цифровизации в госструктурах крайне важен, ведь от их функционирования зависят процессы в экосистемах городов, регионов и страны в целом. Нам важно доверие, оказанное правительством Башкирии. Уверен, что Толк оправдает все ожидания, – откликнулся замгендиректора СКБ Контур Михаил Добровольский.

Кстати сказать, разработка и внедрение отечественного программного обеспечения внесены в планы национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» ради ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы.

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