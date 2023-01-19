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Сегодня, 16:39

Республиканские госорганы стали использовать отечественный сервис видеосвязи

Госорганы республики в контексте импортозамещения перешли на российскую разработку для проведения онлайн-совещаний Контур.Толк от СКБ Контур, сообщает минцифры региона.

Республиканские госорганы стали использовать отечественный сервис видеосвязи
Республиканские госорганы стали использовать отечественный сервис видеосвязи

По словам министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия Разумикина, платформа Контур.Толк впервые использовалась для селекторной связи с муниципалитетами во время прямой линии главы республики Радия Хабирова в конце минувшего октября. Ранее в этом сервисе прошло совещание рабочей группы Госсовета при президенте России.

– Отечественные IT-компании для корпоративного онлайн-общения предложили сразу несколько удобных отечественных ВКС-решений. Сегодня республиканские министерства и ведомства, а также аппарат правительства внедрили и применяют две альтернативные программы, – подтвердил Геннадий Разумикин.

Сервис видео- и аудиоконференций Контур.Толк не ограничивает общение по времени, опция видеотерминалов позволяет устраивать смешанные встречи с онлайн- и офлайн участниками с помощью QR-кода, что упрощает процесс организации таких мероприятий. Сервис надежный и безопасный для работы госструктур: все данные шифруются, а серверы находятся в России, подчеркивает пресс-служба правительства республики.

–Такой подход цифровизации в госструктурах крайне важен, ведь от их функционирования зависят процессы в экосистемах городов, регионов и страны в целом. Нам важно доверие, оказанное правительством Башкирии. Уверен, что Толк оправдает все ожидания, – откликнулся замгендиректора СКБ Контур Михаил Добровольский.

Кстати сказать, разработка и внедрение отечественного программного обеспечения внесены в планы национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» ради ускорения цифровой трансформации отраслей реального сектора экономики и социальной сферы.

Фото pravitelstvorb.ru

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:цифровизациянациональный цифровой суверенитетцифровая экономикаскб контурминцифры рбсервисы видеосвязисистемы вкс
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