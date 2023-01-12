Башкирский спорт получит апгрейд по нацпроекту

Спортшкола олимпийского резерва по горнолыжному спорту получила ратрак для подготовки склонов и новых трасс любой сложности для турниров, тренировок и активного отдыха горожан. Тренажеры и манекены купили в спортшколы №14 и «Геркулес», плавательную экипировку в СШ №18, от электрокурток до легкоатлетических барьеров – в СДЮШОР №21, а в 33-ю приобрели лыжероллеры двоеборцам и лыжи для прыжков с трамплина. В общей сложности за год инвентарь и оборудование получили 23 учреждения столицы республики.

- За четыре года реализации «Спорта – норма жизни» спортивной отрасли мегаполиса выделено почти 188 миллионов рублей, спортсмены получили возможность обновить экипировку и инвентарь, - отметил начальник Управления по физической культуре и спорту Уфы Егор Сорокин.

В 2023 году средства по нацпроекту «Демография» спортшколы Уфы направят на покупку оборудования и организацию тренировочных сборов. Башкирия вообще очень активно участвует в федеральном проекте «Спорт – норма жизни». Только за последние два месяца открылись современные спортивные площадки для тренировок и выполнения норм ГТО в Бирске, Давлеканово, Бирском и Мечетлинском районах. В Салавате для спортшколы «Триумф» закупили пневматическую спортивную винтовку немецкого производства Feinwerkbau для спортсменов спорта глухих (в дисциплине «пулевая стрельба»), а для школы «Алмаз» - комплекты гидрокостюмов. Спортивные школы Туймазинского района получили новое оборудование: татами, боксерский ринг, плавательную экипировку. В Чишмах построили физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа.

И если целями федерального проекта «Спорт – норма жизни», по словам министра спорта РФ Олега Матыцина, является привлечение к здоровому образу жизни и занятиям спортом не менее 55 процентов населения к 2024-му году, а к 2030-му – под две трети населения, то Башкирия уже перевыполняет их с лихвой.

– Относительно спорта и физической культуры, мы продолжаем системно формировать культуру здорового образа жизни. Число тех, кто выбрал спорт, как образ жизни в Башкирии превысило 55 процентов. В 2023 году также ожидаем положительную динамику, поскольку общий объем финансирования спортивной отрасли составит 6,8 млрд рублей, – подчеркнул на заседании правительства премьер-министр Андрей Назаров.