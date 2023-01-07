В Башкирии малый и средний бизнес получил 2,8 миллиарда рублей поддержки

2,8 миллиарда рублей направили на поддержку малого и среднего предпринимательства институты развития бизнеса республики, сообщили в министерстве предпринимательства и туризма РБ.

Бизнесменам помогли справиться с трудностями с помощью льготных программ лизинга, микрозаймов и гарантий, реализованных в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

– Программы поддержки малого и среднего бизнеса реализуют как федеральные, так и региональные институты развития. Региональные структуры в 2022 году оказали поддержку свыше 1200 субъектам малого и среднего предпринимательства. В прошлом году данными мерами поддержки воспользовались порядка 900 предпринимателей, - рассказал Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Башкирии.

Так, предприниматели республики смогли привлечь 4,1 миллиарда рублей кредитных средств благодаря поручительствам, выданным Региональной гарантийной организация. 53 получателя смогли оформить лизинг с помощью Региональной лизинговой компании. А при участии «Башкирской микрокредитной компании» предприниматели смогли получить займы на сумму свыше 700 миллионов рублей.