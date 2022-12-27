Радий Хабиров рассказал о 63 ФАПах, установленных в Башкирии по нацпроекту

- Мы установили 8 капитальных и 55 модульных ФАПов. Часть из них уже получили лицензии и начали работу, другие пока на стадии оформления документов. Один из тех, что начнёт принимать пациентов в самое ближайшее время, – в селе Мамбетово Хайбуллинского района, - поделился ожиданиями Радий Хабиров.

По словам главы республики, фельдшерско-акушерские пункты открываются по той же региональной программе, по которой – и поликлиники, – это «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». ФАПы прекрасно подходят для оказания первой медпомощи, для более сложных случаев есть возможность дистанционных консультаций с ведущими медучреждениями.

- Такая схема работы отлажена с Республиканским кардиоцентром – его врачи готовы круглосуточно давать заключения на основании данных ЭКГ, которые получают от фельдшеров на местах. А еще новые ФАПы – это наша благодарность фельдшерам, которые в них трудятся. Многие из них работают на одном месте десятилетия и, конечно, заслужили делать это в хороших условиях. Низкий поклон всем медикам! Не болейте! - резюмировал Радий Хабиров.

Фото из тг-канала Радия Хабирова.