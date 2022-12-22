В Башкирии открыл двери обновлённый сельский Дом культуры

После капитального ремонта вновь начал функционировать Дом культуры, который является настоящим многофункциональным социально-культурным центром. Теперь здесь расположились: ФАП, библиотека, музей, спортивный зал, есть помещения для занятий в различных кружках, большой зрительный зал.

Глава администрации Давлекановского района Ильгиз Мухамедзянов отметил, что знаковое событие произошло в Год культурного наследия народов России. Он сообщил, в крупный ремонт здания было вложено семь миллионов рублей, еще более двух миллионов рублей были выделены из районного бюджета.

Этих денег хватило на капитальный ремонт помещений, зрительного зала, гардероба, кружковой комнаты, спортзала, музея, хореографического кабинета, фельдшерско-акушерского пункта, библиотеки, фойе первого и второго этажа, санузла.

Пошита «одежда» для сцены, шторы, занавески для окон. Приобретены жалюзи на окна, шкафы для одежды, сценических костюмов, книжные шкафы, столы, гримерные столы с подсветкой, компьютерные столы, велотренажеры, беговая дорожка.

Такое преобразование стало возможным благодаря нацпроекту «Культура» по направлению «Реновация муниципальных учреждений сферы культуры», участником которого стал Курятмасовский Дом культуры. Реализация проекта началась в апреле текущего года.

Открытие сельского Дома культуры стало предновогодним праздником, сельчане пригласили на него начальника отдела профессионального искусства министерства культуры РБ Зиннура Сулейманова, главу районной администрации Ильгиза Мухамедзянова и других. Гости ознакомились с работой местных умельцев, среди которых много мастеров ковроткачества, посетили музей, библиотеку, другие подразделения Дома культуры, пообщались с жителями. Завершила праздник концертная программа, сообщает издание «Асылыкуль».

Напомним, национальный проект «Культура», инициированный в 2019 году президентом страны Владимиром Путиным, имеет как цель – доступность богатейшей культуры нашей страны для всех граждан. Для этого планируется провести реконструкцию, реставрацию, техническое переоснащение более чем 3,5 тысячи объектов культуры. При этом речь идёт как о жемчужинах истории и культуры, архитектуры, так и об обычных домах культуры в малых городах и селах, куда счастливо «вписался» Курятмасовский Дом культуры…

Фото предоставлено изданием «Асылыкуль».