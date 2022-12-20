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Вчера, 17:33

Жители Башкирии обогнали всех в России по «мобилизации». Связи и интернета

В 117 селах и деревнях республики появится сотовая связь и мобильный интернет по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства 2.0». Более 82 тысяч жителей Башкирии проголосовали за установку в своем населенном пункте базовой станции мобильной связи 4G.

Жители Башкирии обогнали всех в России по «мобилизации». Связи и интернета
Жители Башкирии обогнали всех в России по «мобилизации». Связи и интернета

На первом этапе федерального проекта в сфере цифровизации республика «наголосовала» мобилизацию 130 малочисленных населенных пунктов, и интернетизация там завершится к весне 2023 года. А при перезапуске программы жители Башкирии были столь активны, что сумели обеспечить самою большую в масштабах России долю деревенской мобилизации и стали абсолютными чемпионами по числу заявок – каждый десятый из 900 тысяч голосов россиян. Об этом заявил «Республике Башкортостан» министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Региональная тройка лидеров выглядит так – деревни Акташево из Хайбуллинского, Искужино из Абзелиловского и Урал из Баймакского районов. Глава регионального минцифры также сообщил, подводя итоги года, о цифровизации образовательной среды в Башкирии – в 98 школах завершено создание внутришкольной сетевой интернет-инфраструктуры.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:сотовая связь и мобильный интернетинтернетизация сел и деревеньустранение цифрового неравенстваминцифрыразумикин
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