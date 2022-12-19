В Уфу по нацпроекту доставят 35 пассажирских автобусов

По данным государственной транспортной лизинговой компании, контракт на поставку 35 новых автобусов для Уфы на 2023 год будет осуществлен досрочно.

- Столичная команда вместе с руководством республики много работает, чтобы усиленно обновлять парк общественного транспорта Уфы. Требование к перевозчикам и на регулируемых и на нерегулируемых тарифах одно – регулярно покупайте комфортабельные современные автобусы. Так что покупка 35 автобусов в рамках нацпроекта БКД - основательная поддержка и своевременная инвестиция в освежение подвижного состава. Сразу как оформим документы, автобусы отправятся на востребованные маршруты. Рассчитываем на сокращение интервалов движения и повышение комфорта и безопасности передвижения уфимцев на новом подвижном составе, – подчеркнул мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

В этом году Башкирия участвовала в отборе регионов России для очередного обновления парка наземного общественного пассажирского транспорта по федеральному проекту «Развитие общественного транспорта» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Экспертная комиссия одобрила выделение льгот перевозчику на покупку 85 автобусов большого класса на газомоторном топливе в 2023-2024 годах. Первую партию новых автобусов для городских маршрутов получит отобранный перевозчик - ГУП «Башавтотранс».