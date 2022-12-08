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#Нацпроекты
Вчера, 12:01

В Уфе новая дорога потребовала изъятия пяти домовладений

При строительстве улицы Высотной в столице Башкирии власти  изъяли земельные участки по улице Кавказской. Объект возводится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к 450-летию основания города Уфы, сообщает пресс-служба мэрии. 

В Уфе новая дорога потребовала изъятия пяти домовладений
В Уфе новая дорога потребовала изъятия пяти домовладений

Это один из крупнейших инфраструктурных проектов, который реализуется в дорожной отрасли Уфы. Главная его цель - перераспределение транспортных потоков в загруженных микрорайонах Юрюзань и Зеленая Роща. Как следствие, после ввода в эксплуатацию объекта, разгрузятся улицы Менделеева, Софьи Перовской, Степана Кувыкина. 

Улица Высотная получит современную четырёхполосную дорогу с тротуарами и освещением длиной почти в километр. Для строительно-монтажных работ полосу отвода освободили от прав третьих лиц. По улице Кавказской, 50 и 50А изъяли земельные участки с капитальными постройками. Собственникам возместили изъятия, сейчас права собственности оформляются за городом. Исполнитель проекта – АО «Башкиравтодор» - обещает ввести объект в строй к концу 2023 года.

Автор:Денис БОРОДИН
Теги:нацпроектбезопасные и качественные дороги«уфа»улица высотная850 метровк 450-летию уфы
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