В Уфе новая дорога потребовала изъятия пяти домовладений

Это один из крупнейших инфраструктурных проектов, который реализуется в дорожной отрасли Уфы. Главная его цель - перераспределение транспортных потоков в загруженных микрорайонах Юрюзань и Зеленая Роща. Как следствие, после ввода в эксплуатацию объекта, разгрузятся улицы Менделеева, Софьи Перовской, Степана Кувыкина.

Улица Высотная получит современную четырёхполосную дорогу с тротуарами и освещением длиной почти в километр. Для строительно-монтажных работ полосу отвода освободили от прав третьих лиц. По улице Кавказской, 50 и 50А изъяли земельные участки с капитальными постройками. Собственникам возместили изъятия, сейчас права собственности оформляются за городом. Исполнитель проекта – АО «Башкиравтодор» - обещает ввести объект в строй к концу 2023 года.