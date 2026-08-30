Создана аудиоантология башкирской хоровой музыки

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, проект стартовал в октябре 2024 года. Были тщательно отобраны сочинения, созданные в период от 1940-х годов до наших дней. Теперь работа завершена.

«Мы записали заключительное произведение для нашей аудиоантологии. Процесс длился ровно 2 сезона: плотная занятость капеллы, нашего звукорежиссера Арины Бикуловой и помещения, в котором осуществлялась запись – Колонного зала филармонии, потребовали такого количества времени. Всего мы записали 40 произведений: авторских сочинений башкирских композиторов и обработок народных песен», – рассказывает художественный руководитель и главный дирижер коллектива, заслуженный деятель искусств РБ Алсу Хасбиуллина.

Материалы аудиозаписей на следующем этапе создания антологии будут сведены звукорежиссером Ариной Бикуловой, а ее публикация будет приношением основателю капеллы Тагиру Сайфуллину, 95-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2027 году.

Фото: пресс-служба Минкульта РБ.