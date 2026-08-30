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Музыка
30 Августа , 12:53

Создана аудиоантология башкирской хоровой музыки

Государственной академической хоровой капеллой Башкирии создана «Аудиоантология башкирской хоровой музыки».

Создана аудиоантология башкирской хоровой музыкиСоздана аудиоантология башкирской хоровой музыки
Создана аудиоантология башкирской хоровой музыки

Как сообщает пресс-служба министерства культуры РБ, проект стартовал в октябре 2024 года. Были тщательно отобраны сочинения, созданные в период от 1940-х годов до наших дней. Теперь работа завершена.

«Мы записали заключительное произведение для нашей аудиоантологии. Процесс длился ровно 2 сезона: плотная занятость капеллы, нашего звукорежиссера Арины Бикуловой и помещения, в котором осуществлялась запись – Колонного зала филармонии, потребовали такого количества времени. Всего мы записали 40 произведений: авторских сочинений башкирских композиторов и обработок народных песен», – рассказывает художественный руководитель и главный дирижер коллектива, заслуженный деятель искусств РБ Алсу Хасбиуллина.

Материалы аудиозаписей на следующем этапе создания антологии будут сведены звукорежиссером Ариной Бикуловой, а ее публикация будет приношением основателю капеллы Тагиру Сайфуллину, 95-летие со дня рождения которого будет отмечаться в 2027 году.

Фото: пресс-служба Минкульта РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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