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В Уфе знаменитый квартет имени Давида Ойстраха выступит с Артуром Назиуллиным

12 февраля один из самых знаменитых струнных квартетов мира - квартет имени Давида Ойстраха - выступит в Уфе с народным артистом Башкортостана, генеральным директором Национального симфонического оркестра РБ кларнетистом Артуром Назиуллиным. (6+)

В Уфе знаменитый квартет имени Давида Ойстраха выступит с Артуром Назиуллиным
В Уфе знаменитый квартет имени Давида Ойстраха выступит с Артуром Назиуллиным

Концерт камерной музыки пройдет на сцене Малого зала ГКЗ «Башкортостан» в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны».  Четыре музыканта, составляющие квартет, являются победителями престижнейших международных конкурсов и обладателями самых высоких наград в мире музыки.

Музыканты представят квартеты Л. ван Бетховена, Д. Шостаковича, П.И. Чайковского, Каприс № 24 Н. Паганини в переложении для струнного квартета и Квинтет для кларнета и струнного квартета И. Брамса.

Фото пресс-службы НСО РБ.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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