В Уфе знаменитый квартет имени Давида Ойстраха выступит с Артуром Назиуллиным

Концерт камерной музыки пройдет на сцене Малого зала ГКЗ «Башкортостан» в рамках программы министерства культуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». Четыре музыканта, составляющие квартет, являются победителями престижнейших международных конкурсов и обладателями самых высоких наград в мире музыки.

Музыканты представят квартеты Л. ван Бетховена, Д. Шостаковича, П.И. Чайковского, Каприс № 24 Н. Паганини в переложении для струнного квартета и Квинтет для кларнета и струнного квартета И. Брамса.

Фото пресс-службы НСО РБ.