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Местные новости
22 Октября , 08:30

Медики напомнили о важности диспансеризации для сохранения здоровья

С 19 по 25 октября минздрав России проводит Неделю информирования о важности диспансеризации и профосмотров.

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Медики напомнили о важности диспансеризации для сохранения здоровьяМедики напомнили о важности диспансеризации для сохранения здоровья
Медики напомнили о важности диспансеризации для сохранения здоровья

Диспансеризация проводится бесплатно в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». В Башкирии за 2025 год диспансеризацию и профмедосмотры прошли 1,8 миллиона жителей.

— Диспансеризация и профилактический медицинский осмотр — это прежде всего забота о себе. Порой человек даже не подозревает о наличии заболеваний, поскольку на ранних стадиях они могут протекать без выраженных симптомов. Именно профилактические мероприятия помогают определить первые признаки нарушений в работе организма, обнаружить факторы риска и своевременно принять меры. В результате диспансеризации могут выявить артериальную гипертонию, сахарный диабет, нарушения липидного обмена, онкологию. Благодаря своевременному выявлению заболеваний можно предотвратить их дальнейшее развитие, снизить риск осложнений и сохранить здоровье на долгие годы, — отметила главный внештатный специалист по общественному здоровью и профилактической медицине, главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактике Алиса Мамаева.

С 18 до 39 лет диспансеризацию следует проходить раз в 3 года, а с 40 лет — раз в год, напоминают медики. Диспансеризация состоит из двух этапов. Цель первого этапа — выявление признаков развития хронических заболеваний и факторов риска, а также определение группы здоровья. Цель второго этапа — проведение дополнительных обследований для постановки или уточнения диагноза.

В Башкирии проводят акции, цель которых — сделать диспансеризацию доступнее. Благодаря «поездам здоровья» в 2026 году проведено почти 50 тысяч обследований жителей сел и деревень, выявлено более 29 тысяч заболеваний. За время месячника диспансеризации для граждан старше 65 лет обследование прошли около 15,5 тысяч жителей республики.

В октябре-ноябре 2026 года в республике вновь проходит акция «Ночная диспансеризация». Пройти ее можно будет 28 октября, 11 и 25 ноября с 20 до 24 часов по предварительной записи.

Фото: Ильгиз РАФИКОВ

Автор:Жанна МИРОНОВА
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