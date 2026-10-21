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21 Октября , 12:59

В Уфе обсудили вывоз «непрофильных» отходов — веток, шин и батареек

Круглый стол по проблемам сбора отходов состоялся в Общественной палате РБ.

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Галина ТРЯСКИНА.Галина ТРЯСКИНА.
Фото:Галина ТРЯСКИНА.

В разговоре приняли участие представители минэкологии, мэрии Уфы, регоператоров, общественных организаций.

Жители зачастую выносят на контейнерные площадки ветки и листья, старые автопокрышки, выбрасывают батарейки. Между тем все эти отходы не относятся к ТКО, и регоператор не должен их вывозить. Обязанность по их утилизации ложится на плечи муниципалитетов, и дальше каждый решает вопрос по-своему, отметил замминистра природопользования и экологии Шамиль Фаррахов.

Своими опытом по решению этой проблемы поделились коллеги из Уфы. К примеру, те же шины можно сдать в любое время в муниципальных учреждениях по благоустройству. А вот вывозить их на переработку город вынужден за свой счет.

Регоператоры, со своей стороны, уповают на видеокамеры, с помощью которых они выявляют нарушителей, после чего передают материалы в административные комиссии. Однако установка таких камер тоже стоит денег.

Дискуссия по этим и другим вопросам получилась достаточно бурной. В резолюции круглого стола предлагается усилить разъяснительную работу с населением по обращению с отходами, не относящимися к ТКО, активнее проводить экологические акции, тиражировать лучшие практики.

Подробности — в ближайших номерах газеты.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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