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6 Октября , 06:17

В Башкирии разыграли призы среди подписчиков

Итоги акции «Подпишись и выиграй» среди подписчиков республиканских и районных изданий подвели в прямом эфире утреннего шоу «Салям» на БСТ, сообщили в Издательском доме «Республика Башкортостан».

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Л. Фазлетдинова.Л. Фазлетдинова.
Фото:Л. Фазлетдинова.

По словам начальника отдела периодической печати Издательского дома Айнара Байбулатова, удачу испытали более 300 человек, оформивших подписку на два печатных СМИ на полгода и приславших квитанции.

Главный приз — путевку в санаторий «Карагай» — выиграла Марина Ипполитова из Кармаскалинского района. Кстати, одним из изданий, которые она выписала, стала газета «Республика Башкортостан».

Снегоуборочная машина досталась Марселю Салимову из Уфы, ноутбук — Ахтарьяновой из Нуримановского района, робот-пылесос — Бикбаевой из Зианчуринского района, телевизор — Ахметовой из Аургазинского района, морозильный ларь — Сиражевой из Салаватского района.

Поздравив победителей, в Издательском доме напомнили, что сегодня стартует льготная подписка на первое полугодие 2027 года. У подписчиков будет еще один шанс выиграть хороший приз.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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