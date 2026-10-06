В Башкирии разыграли призы среди подписчиков

По словам начальника отдела периодической печати Издательского дома Айнара Байбулатова, удачу испытали более 300 человек, оформивших подписку на два печатных СМИ на полгода и приславших квитанции.

Главный приз — путевку в санаторий «Карагай» — выиграла Марина Ипполитова из Кармаскалинского района. Кстати, одним из изданий, которые она выписала, стала газета «Республика Башкортостан».

Снегоуборочная машина досталась Марселю Салимову из Уфы, ноутбук — Ахтарьяновой из Нуримановского района, робот-пылесос — Бикбаевой из Зианчуринского района, телевизор — Ахметовой из Аургазинского района, морозильный ларь — Сиражевой из Салаватского района.

Поздравив победителей, в Издательском доме напомнили, что сегодня стартует льготная подписка на первое полугодие 2027 года. У подписчиков будет еще один шанс выиграть хороший приз.