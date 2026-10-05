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5 Октября , 06:24

Жителей Башкирии в октябре пригласят на ярмарки вакансий и кадровые отборы

Соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями предприятий, задать вопросы и передать резюме, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения.

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Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.
Фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения.

В планах — открытые кадровые отборы для предприятий АПК, оборонного комплекса, Почты России, ярмарки вакансий для новых предприятий, специальные ярмарки для людей с ограниченными возможностями здоровья, участников СВО и членов их семей.

Также состоятся мероприятия в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией» и открытый кадровый отбор «Башкирская вахта».

Найти подходящую работу смогут жители Октябрьского, Салавата, Агидели, Бирска, Чишмов, Месягутово и других населенных пунктов.

Полный график ярмарок и открытых кадровых наборов можно найти по ссылке: https://clck.ru/3WHuat.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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