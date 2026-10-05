Жителей Башкирии в октябре пригласят на ярмарки вакансий и кадровые отборы

В планах — открытые кадровые отборы для предприятий АПК, оборонного комплекса, Почты России, ярмарки вакансий для новых предприятий, специальные ярмарки для людей с ограниченными возможностями здоровья, участников СВО и членов их семей.

Также состоятся мероприятия в рамках проекта «Моя карьера с «Единой Россией» и открытый кадровый отбор «Башкирская вахта».

Найти подходящую работу смогут жители Октябрьского, Салавата, Агидели, Бирска, Чишмов, Месягутово и других населенных пунктов.

Полный график ярмарок и открытых кадровых наборов можно найти по ссылке: https://clck.ru/3WHuat.