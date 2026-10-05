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5 Октября , 09:36

Представитель Башкирии вышел в финал федерального конкурса «Лучший по профессии»

В финале конкурса в номинации «Второй старт» приняли участие более 60 ветеранов спецоперации, сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в РБ.

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Из личного архива Ивана Барышева.Из личного архива Ивана Барышева.
Фото:Из личного архива Ивана Барышева.

Федеральный этап конкурса проходил в Самарской области. В нем приняли ветераны СВО, работающие по широкому кругу специальностей, а также открывшие свой бизнес.

Башкирию представлял Иван Барышев, преподаватель физкультуры и основ безопасности и защиты Родины школы № 10 имени Героя Советского Союза Константина Оргина города Кумертау. Помимо обычных уроков, он также проводит военно-патриотические тренировки для кадетов.

«Сегодня часто можно услышать, что в век интернета и искусственного интеллекта роль учителя уходит на второй план. Я категорически с этим не согласен. Никогда еще роль наставника не была столь важна, как в наше время. Для меня быть учителем в школе, носящей имя Героя, — значит продолжать его подвиг, но уже мирными средствами. Моя миссия в том, чтобы каждый выпускник вышел в жизнь не просто с аттестатом, а с крепким внутренним стержнем», — отметил Иван Барышев.

Добавим, что на площадке конкурса прошло более 30 мастер-классов по рабочим профессиям, теоретические и практические испытания, а также деловая программа по трудоустройству ветеранов СВО.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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